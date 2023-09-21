Змеева (Ташкина) Матрена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ташкин Андрей
Мать: Ташкина Анастасия
Рождение ребёнка
1929
Уваряж, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно