Змеева (Ташкина) Матрена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Змеева (Ташкина) Матрена Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ташкин Андрей

Мать: Ташкина Анастасия

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Змеев Ефим Семенович

Уваряж, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Змеев Ефим Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Змеев Ефим Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Змеев Ефим Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Змеев Ефим Семенович

Смерть
Неизвестно
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