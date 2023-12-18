Мартышова (Пархоменко) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартышова (Пархоменко) Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1952

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1952

Отец: Пархоменко Иван Яковлевич

Мать: Пархоменко Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
1976

Дочь: Мартышова Оксана Петровна

Отец ребёнка: Мартышов Пётр Александрович

г.Магнитогорск, Челябинская область.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартышов Александр Петрович

Отец ребёнка: Мартышов Пётр Александрович

г.Магнитогорск, Челябинская область
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