Мартышова (Пархоменко) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1952
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1952
Рождение ребёнка
1976
Дочь: Мартышова Оксана Петровна
Отец ребёнка: Мартышов Пётр Александрович
г.Магнитогорск, Челябинская область.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартышов Александр Петрович
Отец ребёнка: Мартышов Пётр Александрович
г.Магнитогорск, Челябинская область