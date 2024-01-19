Халезов Федор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халезов Федор Михайлович

Место рождения

Скрябино, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Скрябино, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халезова Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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