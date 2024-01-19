Халезов Федор Михайлович
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero99283609/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3DХалезов%26first_name%3DФедор%26middle_name%3DМихайлович%26date_birth_from%3D%26static_hash%3Dec... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно