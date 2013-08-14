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Барышев Николай Романович
Барышев Николай Романович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.08.2013
Пол
Мужской
Отец
Барышев Роман Леонидович
1984 г.р.
Мать
Барышева Наталья (Мошкина) Александровна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.2013
Отец:
Барышев Роман Леонидович
Мать:
Барышева Наталья Александровна
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