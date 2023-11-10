Боженов Евдоким Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боженов Евдоким Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

1768

Пол

Мужской

Отец

Около 1715 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Боженов Егор Савельев

Мать: не указана

Смерть
1768
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