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Боженов Евдоким Егорович
Боженов Евдоким Егорович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1740
Дата смерти
1768
Пол
Мужской
Отец
Боженов Егор Савельев
Около 1715 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец:
Боженов Егор Савельев
Мать: не указана
Смерть
1768
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