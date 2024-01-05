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Сидоров Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Сидоров Михаил Иосифович

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1902 ст.

Жена: Сидорова Матрена Михайловна

Рождение ребёнка
24.09.1908

Дочь: Афанасьева Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Сидорова Матрена Михайловна

Постылово, Савинский муниципальный район, Ивановская область
Из источников дата рождения 11.11.1908
Рождение ребёнка
08.11.1911

Сын: Сидоров Александр Иванович

Мать ребёнка: Сидорова Матрена Михайловна

Смерть
Неизвестно
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