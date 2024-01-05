Сидоров Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Сидоров Михаил Иосифович
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1902 ст.
Рождение ребёнка
24.09.1908
Дочь: Афанасьева Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Сидорова Матрена Михайловна
Постылово, Савинский муниципальный район, Ивановская область
Из источников дата рождения 11.11.1908
Рождение ребёнка
08.11.1911
Сын: Сидоров Александр Иванович
Мать ребёнка: Сидорова Матрена Михайловна
Смерть
Неизвестно