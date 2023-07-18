Шутина (Ефимова) Мария Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутина (Ефимова) Мария Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1910

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1904

Сын: Шутин Алексей Георгиевич

Отец ребёнка: Шутин Георгий Григорьевич

Рождение ребёнка
21.08.1906

Сын: Шутин Константин Георгиевич

Отец ребёнка: Шутин Георгий Григорьевич

Рождение ребёнка
30.12.1909

Дочь: Еменджиева Тамара Георгиевна

Отец ребёнка: Шутин Георгий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шутина Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Шутин Георгий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шутина Ольга Георгиевна

Отец ребёнка: Шутин Георгий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шутин Борис Георгиевич

Отец ребёнка: Шутин Георгий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шутин Георгий Григорьевич

Смерть
1910