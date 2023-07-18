Шутина (Ефимова) Мария Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1904
Отец ребёнка: Шутин Георгий Григорьевич
Рождение ребёнка
21.08.1906
Сын: Шутин Константин Георгиевич
Отец ребёнка: Шутин Георгий Григорьевич
Рождение ребёнка
30.12.1909
Дочь: Еменджиева Тамара Георгиевна
Отец ребёнка: Шутин Георгий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шутина Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Шутин Георгий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шутина Ольга Георгиевна
Отец ребёнка: Шутин Георгий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шутин Георгий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1910