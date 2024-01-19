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Калина Варвара Леонтьевна

Место рождения

Поддубно, Соинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

02.12.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1869 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Поддубно, Соинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
10.01.1888 ст.

Муж: Калина Филимон Андреевич

Лакуши, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
24.11.1890 ст.

Сын: Калина Дмитрий Филимонович

Отец ребёнка: Калина Филимон Андреевич

Лайкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1896 ст.

Сын: Калина Иван Филимонович

Отец ребёнка: Калина Филимон Андреевич

Лайкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1896 ст.

Сын: Калина Григорий Филимонович

Отец ребёнка: Калина Филимон Андреевич

Лайкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.03.1899 ст.

Сын: Калина Александр Филимонович

Отец ребёнка: Калина Филимон Андреевич

Лайкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1901 ст.

Дочь: Калина Маланья Филимоновна

Отец ребёнка: Калина Филимон Андреевич

Лайкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.03.1902 ст.

Дочь: Калина Дарья Филимоновна

Отец ребёнка: Калина Филимон Андреевич

Лайкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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