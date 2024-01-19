Калина Варвара Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения02.12.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1869 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1888 ст.
Лакуши, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
24.11.1890 ст.
Сын: Калина Дмитрий Филимонович
Отец ребёнка: Калина Филимон Андреевич
Рождение ребёнка
24.01.1896 ст.
Отец ребёнка: Калина Филимон Андреевич
Рождение ребёнка
24.01.1896 ст.
Сын: Калина Григорий Филимонович
Отец ребёнка: Калина Филимон Андреевич
Рождение ребёнка
16.03.1899 ст.
Сын: Калина Александр Филимонович
Отец ребёнка: Калина Филимон Андреевич
Рождение ребёнка
01.01.1901 ст.
Дочь: Калина Маланья Филимоновна
Отец ребёнка: Калина Филимон Андреевич
Рождение ребёнка
21.03.1902 ст.
Дочь: Калина Дарья Филимоновна
Отец ребёнка: Калина Филимон Андреевич
Смерть
Неизвестно