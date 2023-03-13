Соломахин Прокопий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти18.12.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Рождение ребёнка
24.11.1881
Дочь: Варвара Прокопьевна
Мать ребёнка: Соломахина Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
06.08.1882
Сын: Соломахин Максим Прокопьевич
Мать ребёнка: Соломахина Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Соломахин Андрей Прокопьевич
Мать ребёнка: Соломахина Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
08.06.1888
Сын: Соломахин Тимофей Прокопьевич
Мать ребёнка: Соломахина Евдокия Николаевна
Военная служба
1889
уволенный в запас армии рядовой
Рождение ребёнка
01.02.1892
Сын: Соломахин Семен Прокопьевич
Мать ребёнка: Соломахина Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
22.04.1894
Дочь: Александра Прокопьевна
Мать ребёнка: Соломахина Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
25.08.1897
Сын: Соломахин Павел Прокопьевич
Мать ребёнка: Соломахина Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Прокопьевна
Мать ребёнка: Соломахина Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соломахин Семен Прокопьевич
Мать ребёнка: Соломахина Евдокия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.12.1911
от рака желудка