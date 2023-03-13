Соломахин Прокопий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломахин Прокопий Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

18.12.1911

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Соломахин Константин Яковлевич

Мать: Соломахина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
24.11.1881

Дочь: Варвара Прокопьевна

Мать ребёнка: Соломахина Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
06.08.1882

Сын: Соломахин Максим Прокопьевич

Мать ребёнка: Соломахина Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Соломахин Андрей Прокопьевич

Мать ребёнка: Соломахина Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
08.06.1888

Сын: Соломахин Тимофей Прокопьевич

Мать ребёнка: Соломахина Евдокия Николаевна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Военная служба
1889
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
уволенный в запас армии рядовой
Рождение ребёнка
01.02.1892

Сын: Соломахин Семен Прокопьевич

Мать ребёнка: Соломахина Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
22.04.1894

Дочь: Александра Прокопьевна

Мать ребёнка: Соломахина Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
25.08.1897

Сын: Соломахин Павел Прокопьевич

Мать ребёнка: Соломахина Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Прокопьевна

Мать ребёнка: Соломахина Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соломахин Семен Прокопьевич

Мать ребёнка: Соломахина Евдокия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломахина Евдокия Николаевна

Смерть
18.12.1911
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
от рака желудка