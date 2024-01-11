Feinberg-Samoilova (Basseches-Hurgina) Mael' (Maeli) Isaevna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Feinberg-Samoilova (Basseches-Hurgina) Mael' (Maeli) Isaevna

Место рождения

Kharkov, Ukraine

Дата рождения

18.02.1925

Дата смерти

28.10.1994

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1925

Отец: Хургин Исай

Мать: Ilyin-Broitman Karolla Iosifovna «Lyolya»

Kharkov, Ukraine
Рождение ребёнка
31.01.1947

Сын: Фейнберг-Самойлов Александр Ильич «Саня»

Отец ребёнка: Feinberg-Samoilov Ilya Lvovich

Moscow, Russia
Развод
08.08.1950

Муж: Malkin Viktor Borisovich

Бракосочетание
14.08.1950

Муж: Feinberg-Samoilov Ilya Lvovich

Moscow, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Malkin Viktor Borisovich

Смерть
28.10.1994
Moscow, Russia
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