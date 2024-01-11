Feinberg-Samoilova (Basseches-Hurgina) Mael' (Maeli) Isaevna
Место рожденияKharkov, Ukraine
Дата рождения18.02.1925
Дата смерти28.10.1994
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1925
Отец: Хургин Исай
Kharkov, Ukraine
Рождение ребёнка
31.01.1947
Сын: Фейнберг-Самойлов Александр Ильич «Саня»
Отец ребёнка: Feinberg-Samoilov Ilya Lvovich
Moscow, Russia
Развод
08.08.1950
Бракосочетание
14.08.1950
Moscow, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.10.1994
Moscow, Russia