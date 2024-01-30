Патрикеева Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патрикеева Федосья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Христиния Борисовна

Отец ребёнка: Патрикеев Борис Степанович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Патрикеев Семен Борисович

Отец ребёнка: Патрикеев Борис Степанович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Патрикеев Борис Степанович

Смерть
Неизвестно
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