Патрикеева Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Христиния Борисовна
Отец ребёнка: Патрикеев Борис Степанович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Патрикеев Семен Борисович
Отец ребёнка: Патрикеев Борис Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно