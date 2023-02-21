Митяев Михаил Финогенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Митяев Финоген
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Митяева Евдокия Харитоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митяева Матрёна Михайловна
Мать ребёнка: Митяева Евдокия Харитоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митяева Ганна Михайловна
Мать ребёнка: Митяева Евдокия Харитоновна
Смерть
Неизвестно