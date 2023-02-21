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Митяев Михаил Финогенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Митяев Финоген

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Митяев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Митяева Евдокия Харитоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митяева Матрёна Михайловна

Мать ребёнка: Митяева Евдокия Харитоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митяева Ганна Михайловна

Мать ребёнка: Митяева Евдокия Харитоновна

Смерть
Неизвестно