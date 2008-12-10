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Сидорова Варвара Сергеевна
Сидорова Варвара Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.12.2008
Пол
Женский
Отец
Кокин Дмитрий Анатольевич
1980 г.р.
Мать
Клименкова Ирина Геннадьевга
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.2008
Отец:
Кокин Дмитрий Анатольевич
Мать:
Клименкова Ирина Геннадьевга
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