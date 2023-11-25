Аксинья Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1801 и 1811 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1801 и 1811 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1830 ст.
Муж: Лаврентий Ефимович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Павел Лаврентьев
Отец ребёнка: Лаврентий Ефимович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Филипп Лаврентьев
Отец ребёнка: Лаврентий Ефимович
Рождение ребёнка
1833 ст.
Сын: Козьма Лаврентьев
Отец ребёнка: Лаврентий Ефимович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Авдотья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Лаврентий Ефимович