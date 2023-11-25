Аксинья Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1801 и 1811 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1801 и 1811 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1830 ст.

Муж: Лаврентий Ефимович

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1831

Сын: Павел Лаврентьев

Отец ребёнка: Лаврентий Ефимович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Филипп Лаврентьев

Отец ребёнка: Лаврентий Ефимович

Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Козьма Лаврентьев

Отец ребёнка: Лаврентий Ефимович

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Авдотья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Лаврентий Ефимович

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