Мозгунова Елена Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мозгунов Гавриил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1932
Отец ребёнка: Мозгунов Филипп Васильевич
Меркулово, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравченкова Александра (Шура) Филлиповна
Отец ребёнка: Мозгунов Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мозгунов Николай Филиппович
Отец ребёнка: Мозгунов Филипп Васильевич
Смерть
Неизвестно