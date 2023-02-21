Мозгунова Елена Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мозгунова Елена Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мозгунов Гавриил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1932

Сын: Мозгунов Иван Филиппович

Отец ребёнка: Мозгунов Филипп Васильевич

Меркулово, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравченкова Александра (Шура) Филлиповна

Отец ребёнка: Мозгунов Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мозгунов Николай Филиппович

Отец ребёнка: Мозгунов Филипп Васильевич

Смерть
Неизвестно