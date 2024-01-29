Рева Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРева Иван

Рева Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1954

Сын: Рева Сергей Иванович

Мать ребёнка: Рева Евдакия

Рождение ребёнка
08.03.?

Дочь: Новопольцева Нина Ивановна

Мать ребёнка: Рева Евдакия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рева Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Рева Евдакия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рева Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Рева Евдакия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рева Иван Иванович

Мать ребёнка: Рева Евдакия

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close