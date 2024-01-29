Рева Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1954
Сын: Рева Сергей Иванович
Мать ребёнка: Рева Евдакия
Рождение ребёнка
08.03.?
Дочь: Новопольцева Нина Ивановна
Мать ребёнка: Рева Евдакия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рева Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Рева Евдакия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рева Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Рева Евдакия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рева Иван Иванович
Мать ребёнка: Рева Евдакия
Смерть
Неизвестно