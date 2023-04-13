Шедова Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шедова Домна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Евдокия Прокофьева

Отец ребёнка: Шедов Прокофий Матвеев

Рождение ребёнка
1836

Сын: Шедов Константин Прокофьев

Отец ребёнка: Шедов Прокофий Матвеев

Строительная Слобода, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Шедов Николай Прокофьев

Отец ребёнка: Шедов Прокофий Матвеев

Строительная Слобода, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Домна Прокофьева

Отец ребёнка: Шедов Прокофий Матвеев

Смерть
Неизвестно