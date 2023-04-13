Шедова Домна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Евдокия Прокофьева
Отец ребёнка: Шедов Прокофий Матвеев
Рождение ребёнка
1836
Сын: Шедов Константин Прокофьев
Отец ребёнка: Шедов Прокофий Матвеев
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Шедов Прокофий Матвеев
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Домна Прокофьева
Отец ребёнка: Шедов Прокофий Матвеев
Смерть
Неизвестно