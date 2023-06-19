Ефанов Тимофей Николаевич
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смерти06.12.1964
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Ефанов Николай Петров
Мать: Ефанова Анна Михайлова
Курская обл., Ивнянский р-н, с. Кочетовка
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Ефанова Екатерина Андреевна
Курская обл., Ивнянский р-н, с. Кочетовка
Рождение ребёнка
14.10.1927
Сын: Ефанов Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Ефанова Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
10.09.1928
Мать ребёнка: Ефанова Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Ефанова Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Ефанова Екатерина Андреевна
Военная служба
1943
Воинское звание: ефрейтор Военная часть: 764 ск Награды: Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
25.03.1944
Медаль За боевые заслуги | Кто наградил: 764 ск Номер документа: 4/н Дата документа: 25.03.1944 Скана документа нет, оригинал находится: Архив: ЦАМО Картотека: Картотека награждений Расположение док... Показать все
Смерть
06.12.1964
Похороны
Неизвестно