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Ефанов Тимофей Николаевич

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Место рождения

Кочетовка, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

06.12.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Ефанов Николай Петров

Мать: Ефанова Анна Михайлова

Кочетовка, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Курская обл., Ивнянский р-н, с. Кочетовка
Рождение ребёнка
1915

Сын: Ефанов Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: Ефанова Екатерина Андреевна

Кочетовка, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Курская обл., Ивнянский р-н, с. Кочетовка
Рождение ребёнка
14.10.1927

Сын: Ефанов Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: Ефанова Екатерина Андреевна

Кочетовка, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
10.09.1928

Сын: Ефанов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Ефанова Екатерина Андреевна

Кочетовка, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Ефанова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Ефанова Екатерина Андреевна

Военная служба
1943
Воинское звание: ефрейтор Военная часть: 764 ск Награды: Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
25.03.1944
Медаль За боевые заслуги | Кто наградил: 764 ск Номер документа: 4/н Дата документа: 25.03.1944 Скана документа нет, оригинал находится: Архив: ЦАМО Картотека: Картотека награждений Расположение док... Показать все
Смерть
06.12.1964
Похороны
Неизвестно