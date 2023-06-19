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Семёнов Вадим Николаевич
Семёнов Вадим Николаевич
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Место рождения
Тайга
, Тайгинский, Кемеровская область
Дата рождения
23.03.1942
Пол
Мужской
Отец
Семёнов Николай Александрович
1916 г.р.
Мать
Семёнова Нина Семёновна
1921 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1942
Отец:
Семёнов Николай Александрович
Мать:
Семёнова Нина Семёновна
Тайга
, Тайгинский, Кемеровская область
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