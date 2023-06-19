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Семёнов Вадим Николаевич

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Место рождения

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область

Дата рождения

23.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1942

Отец: Семёнов Николай Александрович

Мать: Семёнова Нина Семёновна

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область