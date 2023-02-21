Каргина (Калинин) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаргина (Калинин) Татьяна

Каргина (Калинин) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калинин Александр

Мать: Калинина Елизавета

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каргин Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каргин Григорий

Смерть
Неизвестно