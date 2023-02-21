Каргина (Калинин) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калинин Александр
Мать: Калинина Елизавета
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каргин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каргин Григорий
Смерть
Неизвестно