Прохоров Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохоров Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1964

Дата смерти

16.10.2010

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
?.10.1964

Отец: Прохоров Алексей

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
16.10.2010