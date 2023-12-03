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Конорова Агафия Федоровна
Конорова Агафия Федоровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1909
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Коноров Федор Трофимович
1882 г.р.
Мать
Феодора
1882 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец:
Коноров Федор Трофимович
Мать:
Феодора
Смерть
Неизвестно
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