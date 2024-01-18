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(Скударева) Мария Трифонова

Место рождения

Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино

Дата рождения

12.06.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1836 г.р.

Мать

1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1876

Отец: Скударев Трифон Иванович

Мать: Скударева Доминика Ильина

Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино
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