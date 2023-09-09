Задвернюк Григорий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смерти12.05.1864 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Задвернюк Афанасий Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Задвернюк Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Задвернюк Дарья
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Задвернюк Филипп Григорьевич
Мать ребёнка: Задвернюк Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Задвернюк Дарья
Смерть
12.05.1864 ст.