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Задвернюк Григорий Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

12.05.1864 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Задвернюк Афанасий Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Задвернюк Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Задвернюк Дарья

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Задвернюк Филипп Григорьевич

Мать ребёнка: Задвернюк Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Задвернюк Дарья

Смерть
12.05.1864 ст.
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