Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Владимирна
Мать ребёнка: Елена Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Елена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Николаевна
Смерть
Неизвестно