Савостьянова Домника Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1868
Сын: Савостьянов Иван Иванович
Отец ребёнка: Савостьянов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Савостьянов Лука Иванович
Отец ребёнка: Савостьянов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Савостьянова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Савостьянов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Савостьянов Николай Иванович
Отец ребёнка: Савостьянов Иван Петрович
Смерть
Неизвестно