Савостьянова Домника Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савостьянова Домника Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1868

Сын: Савостьянов Иван Иванович

Отец ребёнка: Савостьянов Иван Петрович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Савостьянов Лука Иванович

Отец ребёнка: Савостьянов Иван Петрович

Алексеевская, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Савостьянова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Савостьянов Иван Петрович

Алексеевская, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Савостьянов Николай Иванович

Отец ребёнка: Савостьянов Иван Петрович

Алексеевская, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно
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