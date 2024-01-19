Сизых (Косырева) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизых (Косырева) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край

Дата рождения

16.06.1983

Пол

Женский

Отец

1954 г.р.

Мать

1958 г.р.

Муж

1979 г.р.

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1983

Отец: Косырев Николай Георгиевич

Мать: Косырева Ольга Юрьевна

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
28.06.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сизых Валерий Иванович

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.04.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сизых Валерий Иванович

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сизых Валерий Иванович

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