Сизых (Косырева) Татьяна Николаевна
Место рождения
Дата рождения16.06.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1983
Отец: Косырев Николай Георгиевич
Мать: Косырева Ольга Юрьевна
Рождение ребёнка
28.06.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сизых Валерий Иванович
Рождение ребёнка
13.04.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сизых Валерий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно