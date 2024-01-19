Быков-Люлюкин Федор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБыков-Люлюкин Федор Григорьевич

Быков-Люлюкин Федор Григорьевич

Место рождения

Хрущево, Ленинский район, Тульская область

Дата рождения

04.02.1858 ст.

Дата смерти

24.04.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1858 ст.

Отец: Быков-Люлюкин Григорий Гордеевич

Мать: Быкова-Люлюкина Ирина Прокофьевна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.10.1876 ст.

Дочь: Параскева Федоровна

Мать ребёнка: Быкова Наталья Михайловна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.01.1885 ст.

Сын: Быков Василий Федорович

Мать ребёнка: Быкова Наталья Михайловна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.06.1886 ст.

Сын: Быков Петр Федорович

Мать ребёнка: Быкова Наталья Михайловна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Быков Иосиф Федорович

Мать ребёнка: Быкова Наталья Михайловна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.07.1901 ст.

Дочь: Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Быкова Наталья Михайловна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.04.1904 ст.

Сын: Быков Глеб Федорович

Мать ребёнка: Быкова Наталья Михайловна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова Наталья Михайловна

Смерть
24.04.1907 ст.
Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close