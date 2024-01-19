Быков-Люлюкин Федор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения04.02.1858 ст.
Дата смерти24.04.1907 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1858 ст.
Рождение ребёнка
12.10.1876 ст.
Дочь: Параскева Федоровна
Мать ребёнка: Быкова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
16.01.1885 ст.
Мать ребёнка: Быкова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
23.06.1886 ст.
Сын: Быков Петр Федорович
Мать ребёнка: Быкова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Быкова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
03.07.1901 ст.
Дочь: Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Быкова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
27.04.1904 ст.
Сын: Быков Глеб Федорович
Мать ребёнка: Быкова Наталья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.04.1907 ст.