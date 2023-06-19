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Виноградская Татьяна Николаевна
Виноградская Татьяна Николаевна
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Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
15.05.1966 ст.
Пол
Женский
Отец
Виноградский Николай Павлович
1941 г.р.
Мать
Виноградская Людмила Даниловна
1944 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1966 ст.
Отец:
Виноградский Николай Павлович
Мать:
Виноградская Людмила Даниловна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
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