Бородин Николай
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Родина Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Бородина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бородин Алексей
Мать ребёнка: Бородина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Выставкина Татьяна
Мать ребёнка: Бородина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бородина Анна