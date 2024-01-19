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Бородин Николай

Место рождения

Красовка, Елецкий уезд, Орловская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Красовка, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родина Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Бородина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородин Алексей

Мать ребёнка: Бородина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Выставкина Татьяна

Мать ребёнка: Бородина Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородина Анна

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