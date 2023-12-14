Зорин Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорин Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

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1933 г.р.
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1938 г.р.
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Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Зорин Петр Агафонович (Авакумович)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Зорина Валентина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Ахматенер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Зорина Валентина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зорина Екатерина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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