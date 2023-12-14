Зорин Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Зорин Петр Агафонович (Авакумович)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Зорина Валентина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Ахматенер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Зорина Валентина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно