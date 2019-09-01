Рубцова (Шаповалова) Любовь Лаврентьевна
Место рождения
Дата рождения28.11.1934
Дата смерти01.09.2019
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1934
Рождение ребёнка
12.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рубцов Николай Александрович
Рождение ребёнка
14.04.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рубцов Николай Александрович
Гуково, город Гуково, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.09.2019