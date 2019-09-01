Рубцова (Шаповалова) Любовь Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубцова (Шаповалова) Любовь Лаврентьевна

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Место рождения

Севастопольская, Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)

Дата рождения

28.11.1934

Дата смерти

01.09.2019

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

Муж

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1934

Отец: Шаповалов Лаврентий Николаевич

Мать: Шаповалова Ирина Ефимовна

Севастопольская, Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
12.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рубцов Николай Александрович

Рождение ребёнка
14.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рубцов Николай Александрович

Гуково, город Гуково, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубцов Николай Александрович

Смерть
01.09.2019
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