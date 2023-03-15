Гурулев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1880
Дата смерти01.04.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1880
Отец: Гурулев Гавриил
Мать: Гурулева Зиновия
Рождение ребёнка
1908
Сын: Гурулев Гаврил
Мать ребёнка: Гурулева Наталья
Рождение ребёнка
1911
Сын: Гурулев Иннокентий
Мать ребёнка: Гурулева Наталья
Рождение ребёнка
1916
Сын: Гурулев Лука
Мать ребёнка: Гурулева Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гурулева Наталья
Смерть
01.04.1938
ИТЛ
ИТЛ