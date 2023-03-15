Гурулев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурулев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1880

Дата смерти

01.04.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1880

Отец: Гурулев Гавриил

Мать: Гурулева Зиновия

Рождение ребёнка
1908

Сын: Гурулев Гаврил

Мать ребёнка: Гурулева Наталья

Акша, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1911

Сын: Гурулев Иннокентий

Мать ребёнка: Гурулева Наталья

Акша, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1916

Сын: Гурулев Лука

Мать ребёнка: Гурулева Наталья

Акша, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурулева Наталья

Смерть
01.04.1938
ИТЛ
ИТЛ