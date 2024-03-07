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Мачульский Фёдор Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1823 и 1824

Дата смерти

Между ?.11.1847 и ?.05.1857

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1823 и 1824

Отец: Мачульский Симон (Семён) Герасимович

Мать: Мачульская ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мачульский Трофим Фёдорович

Мать ребёнка: Мачульская (Седун) Агафья Яковпевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мачульская (Седун) Агафья Яковпевна

Смерть
Между ?.11.1847 и ?.05.1857

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