Мачульский Фёдор Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1823 и 1824
Дата смертиМежду ?.11.1847 и ?.05.1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1823 и 1824
Отец: Мачульский Симон (Семён) Герасимович
Мать: Мачульская ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мачульский Трофим Фёдорович
Мать ребёнка: Мачульская (Седун) Агафья Яковпевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между ?.11.1847 и ?.05.1857