Сыроватская Алла Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыроватская Алла Николаевна

Место рождения

Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

08.03.1946

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1946

Отец: не указан

Мать: Остроушко Дарья Гавриловна

Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.01.1967

Сын: Сыроватский Александр Михайлович

Отец ребёнка: Сыроватский Михаил Васильевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
02.09.1971

Дочь: Плохотникова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Сыроватский Михаил Васильевич