Сыроватская Алла Николаевна
Место рождения
Дата рождения08.03.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1946
Отец: не указан
Рождение ребёнка
21.01.1967
Сын: Сыроватский Александр Михайлович
Отец ребёнка: Сыроватский Михаил Васильевич
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
02.09.1971
Дочь: Плохотникова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Сыроватский Михаил Васильевич