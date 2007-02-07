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Никулин Егор Николаевич
Никулин Егор Николаевич
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Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
07.02.2007
Пол
Мужской
Отец
Никулин Николай Николаевич
1977 г.р.
Мать
Никулина (Белостоцкая) Антонина Михайловна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
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МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.2007
Отец:
Никулин Николай Николаевич
Мать:
Никулина Антонина Михайловна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
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