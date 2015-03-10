Сафонов Юрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафонов Юрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1938

Дата смерти

10.03.2015

Пол

Мужской

Отец

Мать

1914 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1938

Отец: Сафонов Иван

Мать: Сафонова (Бараева) Александра

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.05.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.03.2015
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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