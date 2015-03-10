Сафонов Юрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1938
Дата смерти10.03.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1938
Отец: Сафонов Иван
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.03.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.05.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.03.2015
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно