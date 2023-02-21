Машкова (Качалова) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машкова (Качалова) Евдокия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1926

Дочь: Машкова Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Алексеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Машков Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Алексеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Машкова Антонина Алексеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно