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Койнова Елизавета Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.2006

Пол

Женский

Отец

1980 г.р.

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.2006

Отец: Огнев Алексей

Мать: Койнова Елена Александровна