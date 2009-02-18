Полякова Татьяна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.02.2009
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поляков Анатолий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1995
Сын: Зимбитцкий Иван Евгеньевич
Отец ребёнка: Зимбитцкий Евгений Анатольевич
Рождение ребёнка
17.01.2002
Дочь: Зимбитцкая Галина Евгеньевна
Отец ребёнка: Зимбитцкий Евгений Анатольевич
Рождение ребёнка
01.01.2005
Дочь: Зимбитцкая Лидия Евгеньевна
Отец ребёнка: Зимбитцкий Евгений Анатольевич
Смерть
18.02.2009