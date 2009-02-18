Полякова Татьяна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова Татьяна Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.02.2009

Пол

Женский

Добавил:

ГЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поляков Анатолий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1995

Сын: Зимбитцкий Иван Евгеньевич

Отец ребёнка: Зимбитцкий Евгений Анатольевич

Рождение ребёнка
17.01.2002

Дочь: Зимбитцкая Галина Евгеньевна

Отец ребёнка: Зимбитцкий Евгений Анатольевич

Рождение ребёнка
01.01.2005

Дочь: Зимбитцкая Лидия Евгеньевна

Отец ребёнка: Зимбитцкий Евгений Анатольевич

Смерть
18.02.2009
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