Егор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгор Андреевич

Егор Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Отец

1810 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Андрей Иванович

Мать: не указана

Смерть
1843
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close