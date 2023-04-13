Панина Анастасия Мифедова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панина Анастасия Мифедова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.10.1898

Муж: Панин Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
02.09.1901

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Панин Андрей Андреевич

Сырейка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.11.1907

Сын: Панин Виктор

Отец ребёнка: Панин Андрей Андреевич

Сырейка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панин Александр

Отец ребёнка: Панин Андрей Андреевич

Смерть
Неизвестно