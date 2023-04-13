Панина Анастасия Мифедова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.10.1898
Рождение ребёнка
02.09.1901
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Панин Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
07.11.1907
Сын: Панин Виктор
Отец ребёнка: Панин Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панин Александр
Отец ребёнка: Панин Андрей Андреевич
Смерть
Неизвестно