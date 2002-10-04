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Величутин Артем Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.2002

Отец: Величутин Сергей Анатольевич

Мать: Величутина Марина Валентиновна