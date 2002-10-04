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Величутин Артем Сергеевич
Величутин Артем Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.10.2002
Пол
Мужской
Отец
Величутин Сергей Анатольевич
1972 г.р.
Мать
Величутина (Бобылева) Марина Валентиновна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.2002
Отец:
Величутин Сергей Анатольевич
Мать:
Величутина Марина Валентиновна
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