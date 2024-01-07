Тарасова (Целоусова) Мария Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Тарасова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Тарасов Иван Павлович
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Тарасов Иван Павлович
Рождение ребёнка
16.04.1939
Дочь: Тарасова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Тарасов Иван Павлович
Смерть
Неизвестно