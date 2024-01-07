Тарасова (Целоусова) Мария Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (Целоусова) Мария Лукинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Тарасова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Тарасов Иван Павлович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Тарасов Юрий Иванович

Отец ребёнка: Тарасов Иван Павлович

Рождение ребёнка
16.04.1939

Дочь: Тарасова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Тарасов Иван Павлович

Смерть
Неизвестно
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