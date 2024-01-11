Саитбурханов Габделкаюм — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саитбурханов Габделкаюм

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Амитов Саитбурхан

Мать: Амитова Хабиба

Рождение ребёнка
1847

Сын: Саитбурханов Мухаметюсуф

Мать ребёнка: Саитбурханова Канифа

с. Кармаскалы, Россия
Рождение ребёнка
1853

Сын: Саитбурханов Ахмет

Мать ребёнка: Саитбурханова Канифа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саитбурханова Шамсизиган

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саитбурханова Канифа

Смерть
1854
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