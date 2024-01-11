Саитбурханов Габделкаюм
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Амитов Саитбурхан
Мать: Амитова Хабиба
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Саитбурханова Канифа
с. Кармаскалы, Россия
Рождение ребёнка
1853
Сын: Саитбурханов Ахмет
Мать ребёнка: Саитбурханова Канифа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саитбурханова Шамсизиган
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саитбурханова Канифа
Смерть
1854