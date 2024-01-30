Luik Juhan — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиLuik Juhan

Luik Juhan

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1826

Дата смерти

Около 1857

Пол

Мужской

Отец

1802 г.р.

Мать

1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1826

Отец: Luik Jaan

Мать: Teppan Mai

Смерть
Около 1857
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close