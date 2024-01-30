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Luik Juhan
Luik Juhan
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.10.1826
Дата смерти
Около 1857
Пол
Мужской
Отец
Luik Jaan
1802 г.р.
Мать
Teppan (Saewer) Mai
1804 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1826
Отец:
Luik Jaan
Мать:
Teppan Mai
Смерть
Около 1857
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