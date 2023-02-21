Корытова (Вшивцова) Екатерина Лукианова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1887
Муж: Корытов Иоанн (Иван)
Ашкашла, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1897
Сын: Корытов Иоанн
Отец ребёнка: Корытов Иоанн (Иван)
Смерть
Неизвестно