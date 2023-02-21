Корытова (Вшивцова) Екатерина Лукианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корытова (Вшивцова) Екатерина Лукианова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1864 г.р.

Дети

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1887

Муж: Корытов Иоанн (Иван)

Ашкашла, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1897

Сын: Корытов Иоанн

Отец ребёнка: Корытов Иоанн (Иван)

Смерть
Неизвестно