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Петров Сергей Яковлевич

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Место рождения

д.Петухова Курганская обл.(д.Матасы)

Дата рождения

01.11.1936

Дата смерти

13.10.2014

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1936

Отец: Петров Яков

Мать: Едокия Ивановна

д.Петухова Курганская обл.(д.Матасы)
Рождение ребёнка
02.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Екатерина

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Екатерина

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Екатерина

Смерть
13.10.2014
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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