Петров Сергей Яковлевич
Место рожденияд.Петухова Курганская обл.(д.Матасы)
Дата рождения01.11.1936
Дата смерти13.10.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1936
Отец: Петров Яков
Мать: Едокия Ивановна
д.Петухова Курганская обл.(д.Матасы)
Рождение ребёнка
02.11.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрова Екатерина
Рождение ребёнка
24.08.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Екатерина
Смерть
13.10.2014
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область