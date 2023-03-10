(Шадрина) Матрона Титовна
Место рожденияпоч. Полкановский
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Полкановский
Бракосочетание
14.10.1845
Рождение ребёнка
07.08.1847
Сын: Щербинин Максим Иустинович
Отец ребёнка: Щербинин Устин (Иустин) Федотович
Крестный родственник - Лаврентей Степанович Щербинин
Рождение ребёнка
1849
Сын: Щербинин Автоном Устинович
Отец ребёнка: Щербинин Устин (Иустин) Федотович
Смерть
Неизвестно