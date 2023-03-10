(Шадрина) Матрона Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Шадрина) Матрона Титовна

(Шадрина) Матрона Титовна

Место рождения

поч. Полкановский

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Полкановский
Бракосочетание
14.10.1845

Муж: Щербинин Устин (Иустин) Федотович

Рождение ребёнка
07.08.1847

Сын: Щербинин Максим Иустинович

Отец ребёнка: Щербинин Устин (Иустин) Федотович

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Крестный родственник - Лаврентей Степанович Щербинин
Рождение ребёнка
1849

Сын: Щербинин Автоном Устинович

Отец ребёнка: Щербинин Устин (Иустин) Федотович

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно