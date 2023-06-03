Тихомирова (Белякова) Александра Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомирова (Белякова) Александра Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1948

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1948

Отец: Беляков Евгений Иванович

Мать: Белякова Ольга Ефремовна

Рождение ребёнка
16.09.1976

Сын: Тихомиров Виталий Викторович

Отец ребёнка: Тихомиров Виктор Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихомирова Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Тихомиров Виктор Кузьмич